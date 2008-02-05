Шуфрич говорит, что Яценюк сдал ему Банковую

Народный депутат Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) утверждает, что якобы председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК согласился отозвать свою подпись под письмом к Генеральному секретарю НАТО относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе, но потом передумал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

В частности, по словам Н.ШУФРИЧА, «ЯЦЕНЮК предварительно согласился как председатель Верховной Рады отозвать свою подпись из знаменитого «письма трех». Однако, отметил Н.ШУФРИЧ, «к сожалению, утром его позиция была изменена под влиянием, как он намекнул, с Банковой».

Н.ШУФРИЧ отметил, что сегодня продолжаются консультации, и противостояние в парламенте связано с этим.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хоопу СХЕФФЕРУ, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

18 января фракции Партии регионов и КПУ блокировали трибуну Верховной Рады, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись под письмом к Генсеку НАТО.

Сегодня, 5 февраля, парламент так и не смог начать плодотворную работу. Представители Партии регионов заблокировали трибуну ВР, протестуя против планов руководства Украины по присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО.

Партия регионов настаивает на принятии проекта постановления об обязательном проведении референдума не только относительно вступления Украины в НАТО, но и относительно присоединения страны к Плану действий о членстве в НАТО.

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК внес альтернативный проект постановления, которое предусматривает проведение референдума непосредственно перед вступлением в НАТО.