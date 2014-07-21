На Донетчине военные захватили саперов с нашивками "Русская православная армия"

21 июля в ходе военной операции с участием ВСУ, подразделения батальона "Донбасс" и батальона "Днепр-2" был взят населенный пункт Пески.

Об этом сообщается на странице батальона "Донбасс" в Facebook.

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"Сейчас бойцы взяли в плен четырех вооруженных саперов со взрывчаткой, на шевронах которых указано "Русская православная армия"", - говорится в сообщении.

Среди бойцов батальона "Донбасс" потери отсутствуют.