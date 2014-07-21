Спасатели завершили поиск тел погибших в катастрофе Boeing-777

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер, возглавляющий госкомиссию по расследованию авиакатастрофы, Владимир Гройсман.

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"В настоящее время согласно рапорту ГСЧС, работы по поиску тел невинно погибших завершены. И можно констатировать, что найдены 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам невинно погибших людей", - сказал Владимир Гройсман.

"Все тела погибших загружены в 2 специальных вагона-рефрижератора. Мы ожидаем, что этот поезд будет отпущен в место, о котором мы договорились ранее со всеми сторонами в Харькове", - сказал Владимир Гройсман.