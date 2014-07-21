Прокуратура Нидерландов начала предварительное расследование катастрофы Boeing-777

16:58, 21 июля 2014
Политика
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Прокуратура Нидерландов открыла предварительное расследование обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера.

REUTERS

Согласно законодательству, принятому несколько лет назад, Нидерланды могут начать судебное преследование военных преступников, в том числе иностранцев, если жертвами преступления являются нидерландские подданные, передают РИА Новости со ссылкой на France Presse.

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На следующий день после трагедии специальным бортом из Амстердама в Украину отправились 62 специалиста, которые пытаются проводить собственное расследование. В Амстердаме также создан контактный центр. Нидерланды хотят провести свое, параллельное расследование. При этом они также рассчитывают на то, что международная комиссия сможет сделать максимально объективные выводы.

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