Силы АТО начали освобождение Дзержинска Донецкой области
15:25, 21 июля 2014Политика
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Силы АТО заняли в Дзержинске Донецкой области штаб сепаратистов и начали освобождение города от террористических группировок.
REUTERS
Об этом доложил президенту Петру Порошенко министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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Также, по данным министра, силы АТО установили блокпост в районе города Горловка и освободили населенный пункт Пески, перекрыв коммуникации террористов с селом Карловка Донецкой области.
Кроме того, украинская армия приблизилась к городу Лисичанск Луганской области, подчеркнул Валерий Гелетей.
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