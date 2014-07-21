Силы АТО начали освобождение Дзержинска Донецкой области

Об этом доложил президенту Петру Порошенко министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Также, по данным министра, силы АТО установили блокпост в районе города Горловка и освободили населенный пункт Пески, перекрыв коммуникации террористов с селом Карловка Донецкой области.

Кроме того, украинская армия приблизилась к городу Лисичанск Луганской области, подчеркнул Валерий Гелетей.