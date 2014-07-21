Силы АТО отрезали основные группировки террористов от обеспечения - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук из группы "Информационное сопротивление".

"Уплотнено кольцо вокруг Горловки и Донецка. Террористы осуществляют отчаянное сопротивление", - пишет Тымчук.

Силы АТО взяли под контроль периметр н.п. Рубежное, проводятся мероприятия по зачистке города от боевиков.

"Частично блокирован н.п. Лисичанск. Ночью террористы в этом районе пошли на прорыв. Уничтожено большое количество техники и живой силы боевиков. Около 30 террористов взяты в плен", - пишет Тымчук.

Читайте такжеАрмия окружила террористов и разделила их на три группы - советник президента

Силовики расширили зону контроля вокруг Донецкого и Луганского аэропортов. Пытаясь контратаковать, боевики обстреливают позиции силовиков на этих объектах из минометов и РСЗО «Град».

Также Тымчук сообщает, что по оперативным данным, позиции сил АТО были обстреляны близ н.п. Предтечено (Донецкая обл.) и на восточных окраинах н.п. Артемовск (Донецкая обл.). Обстрел производился из минометов и стрелкового оружия.

Наиболее сложной остается ситуация в приграничных районах (в районах н.п. Успенка, Мариновка, Дьяково), а также в районе н.п. Донецк, Луганск, Попасная, Краснодон, Горловка.