Ющенко предлагает сегодня отметить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию будет иметь значительное влияние на экономическое развитие нашего государства, а также будет способствовать интеграции Украины в многостороннюю торговую систему и мировую экономику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Президента, Украина осознает, что подписание Протокола о вступлении в ВТО - результат сложного переговорного процесса со странами-членами, который длился свыше 14 лет. Позиция главы государства заключается в том, что "благодаря усилиям Украины, конструктивной позиции стран - членов ВТО сегодня мы имеем хорошую возможность, чтобы отметить это важное для нас событие".

Как отметил В.ЮЩЕНКО, обретение нашим государством членства в ВТО рассматривается как системный фактор развития национальной экономики, создания предполагаемой прозрачной среды для привлечения иностранных инвестиций, что полностью отвечает национальным интересам Украины.

Украина готова сделать свой вклад в дело дальнейшего расширения многосторонней торговой системы ВТО с целью повышения авторитета Организации, в частности, путем завершения переговоров со странами, которые находятся в процессе вступления, отметил Президент .

В.ЮЩЕНКО уверен, что вступление Украины в ВТО положительно повлияет на развитие торгово-экономических отношений с ЕС, а также будет способствовать интеграции Украины в европейское экономическое пространство.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Женеву (Швейцарская Конфедерация) для участия в заседании Генерального совета ВТО.

После завершения заседания Генерального совета в 17.15 по киевскому времени состоится торжественная церемония подписания Протокола о вступлении Украины в ВТО.

В рабочем визите в Женеву также принимают участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.