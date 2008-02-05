Ющенко подпишет протокол о вступлении Украины в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие в заседании Генерального совета ВТО и церемонии подписания протокола о вступлении Украины во Всемирную торговою организацию.

Как сообщалось, церемония подписания запланирована на 17.15 по киевскому времени.

Перед этим Президент Украины планирует встретиться с Генеральным директором ВТО Паскалем ЛАМИ.

Планируется, что протокол о вступлении Украины в ВТО подпишут В.ЮЩЕНКО и П.ЛАМИ.