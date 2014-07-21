В Торез прибыл второй поезд для транспортировки тел погибших пассажиров Boeing-777

«В рефрижератор будут перемещены тела погибших, которые были найдены на месте трагедии специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на протяжении последних двух суток, а также остальные тела, которые будут собраны в ходе дальнейших поисковых работ», - говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Между тем первый поезд с запломбированными вагонами-рефрижераторами, который находится на железнодорожной станции г. Торез и в который ранее были загружены 192 погибших и 8 фрагментов тел, до сих пор не может отправиться с места трагедии, поскольку террористы блокируют его выезд, подчеркивают в Кабмине.

Госкомиссия постоянно через представителей ОБСЕ, которые находятся на месте падения самолета, ведет диалог с боевиками относительно возможности вывоза тел погибших.

В целом подразделениями ГСЧС Украины по состоянию на 21.30 20 июля найдены тела 251 погибшего и 86 фрагментов тел.

Сейчас Госкомиссия заявляет о полной готовности обеспечить оперативное обследование тел и проведение анализа ДНК погибших на протяжении 3-х суток.

Читайте такжеРоссия представила свой проект резолюции СБ ООН по БоингуВ свою очередь украинские медики, которые входят в Госкомиссию, через Интерпол имеют доступ к базе образцов ДНК родственников всех погибших пассажиров самолета Boeing 777, говорится в сообщении.

Читайте такжеМарчук: Террористы не зря не пускают специалистов к месту авиакатастрофы и увезли тела погибшихВице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который возглавляет Госкомиссию по расследованию, поручил нескольким министерствам отработать механизм оперативной выдачи соответствующих документов родственникам погибших в авиакатастрофе после всех процедур идентификации тел.

Читайте такжеКатастрофа Боинг-777: площадь поисковых работ расширена до 50 квадратных километровС начала проведения поисковых работ по состоянию на 21.30 20 июля специалистами ГСЧС обследовано около 109 кв. км территорий. Всего к проведению поисковых работ в зоне катастрофы самолета и специальных работ в г. Киеве привлечены 810 человек, в том числе от ГСЧС Украины – 355 работников и 35 единиц техники, отметили в Кабмине.