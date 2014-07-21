В Торез прибыл второй поезд для транспортировки тел погибших пассажиров Boeing-777
Второй поезд с четырьмя вагонами-рефрижераторами для транспортировки тел погибших пассажиров авиалайнера Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» прибыл 20 июля в г. Торез Донецкой области, сообщает Государственная комиссия по расследованию катастрофы самолета.
«В рефрижератор будут перемещены тела погибших, которые были найдены на месте трагедии специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на протяжении последних двух суток, а также остальные тела, которые будут собраны в ходе дальнейших поисковых работ», - говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Между тем первый поезд с запломбированными вагонами-рефрижераторами, который находится на железнодорожной станции г. Торез и в который ранее были загружены 192 погибших и 8 фрагментов тел, до сих пор не может отправиться с места трагедии, поскольку террористы блокируют его выезд, подчеркивают в Кабмине.
Госкомиссия постоянно через представителей ОБСЕ, которые находятся на месте падения самолета, ведет диалог с боевиками относительно возможности вывоза тел погибших.
В целом подразделениями ГСЧС Украины по состоянию на 21.30 20 июля найдены тела 251 погибшего и 86 фрагментов тел.
Сейчас Госкомиссия заявляет о полной готовности обеспечить оперативное обследование тел и проведение анализа ДНК погибших на протяжении 3-х суток.
Читайте такжеРоссия представила свой проект резолюции СБ ООН по БоингуВ свою очередь украинские медики, которые входят в Госкомиссию, через Интерпол имеют доступ к базе образцов ДНК родственников всех погибших пассажиров самолета Boeing 777, говорится в сообщении.
Читайте такжеМарчук: Террористы не зря не пускают специалистов к месту авиакатастрофы и увезли тела погибшихВице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который возглавляет Госкомиссию по расследованию, поручил нескольким министерствам отработать механизм оперативной выдачи соответствующих документов родственникам погибших в авиакатастрофе после всех процедур идентификации тел.
Читайте такжеКатастрофа Боинг-777: площадь поисковых работ расширена до 50 квадратных километровС начала проведения поисковых работ по состоянию на 21.30 20 июля специалистами ГСЧС обследовано около 109 кв. км территорий. Всего к проведению поисковых работ в зоне катастрофы самолета и специальных работ в г. Киеве привлечены 810 человек, в том числе от ГСЧС Украины – 355 работников и 35 единиц техники, отметили в Кабмине.