СМИ: Боевики переправляют оружие из Керчи в Мариуполь по Азовскому морю
После аннексии Крыма у Украины сохраняются большие проблемы с охраной морской границы, чем пользуются боевики для переправки оружия.
Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на заслуженного экономиста Крыма, главного редактора портала «BSNews», инициатора создания проекта «Черный список», куда заносят нарушителей морского и воздушного пространства оккупированного Крыма, Андрея Клименко.
«Аннексия Крыма Россией с их точки зрения подразумевала также аннексию континентального шельфа и территориальных вод. Территориальные воды – это двенадцать миль или примерно двадцать два километров от берега. Морская граница охраняется пограничниками и радиотехническими средствами контроля. Но это касается Черного Моря, а в Азовском – вообще ничего не разграничено. Кстати говоря, отсюда проистекает то, что из Керчи в Мариуполь боевики беспрепятственно переправляют оружие», - сказал эксперт.
Читайте такжеНа даче коммуниста Килинкарова "айдаровцы" нашли арсенал боеприпасов - СМИ При этом он отметил, что из-за событий на Донбассе, вопросу охраны и защиты морской границы, уделяется недостаточно пристальное внимание.
«Части морской пограничной охраны Украины частично перешли в Одессу, частично – в Очаков. Я думаю, что у нас сейчас большие проблемы с охраной морской границы. Предположим, что они видят, как судно вошло в наши территориальные воды и направляется, например, в Севастополь или в Феодосию. В этот момент мы с ним можем делать все, что угодно: задерживать, арестовывать, открыть предупредительный огонь и огонь на поражение. Но я не вижу, чтобы наша пограничная охрана поднимала эту проблему. Видимо им не до того, все усилия брошены сейчас на Донбасс», - сказал Клименко.