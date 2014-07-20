СМИ: Боевики переправляют оружие из Керчи в Мариуполь по Азовскому морю

Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на заслуженного экономиста Крыма, главного редактора портала «BSNews», инициатора создания проекта «Черный список», куда заносят нарушителей морского и воздушного пространства оккупированного Крыма, Андрея Клименко.

«Аннексия Крыма Россией с их точки зрения подразумевала также аннексию континентального шельфа и территориальных вод. Территориальные воды – это двенадцать миль или примерно двадцать два километров от берега. Морская граница охраняется пограничниками и радиотехническими средствами контроля. Но это касается Черного Моря, а в Азовском – вообще ничего не разграничено. Кстати говоря, отсюда проистекает то, что из Керчи в Мариуполь боевики беспрепятственно переправляют оружие», - сказал эксперт.

Читайте такжеНа даче коммуниста Килинкарова "айдаровцы" нашли арсенал боеприпасов - СМИ При этом он отметил, что из-за событий на Донбассе, вопросу охраны и защиты морской границы, уделяется недостаточно пристальное внимание.

«Части морской пограничной охраны Украины частично перешли в Одессу, частично – в Очаков. Я думаю, что у нас сейчас большие проблемы с охраной морской границы. Предположим, что они видят, как судно вошло в наши территориальные воды и направляется, например, в Севастополь или в Феодосию. В этот момент мы с ним можем делать все, что угодно: задерживать, арестовывать, открыть предупредительный огонь и огонь на поражение. Но я не вижу, чтобы наша пограничная охрана поднимала эту проблему. Видимо им не до того, все усилия брошены сейчас на Донбасс», - сказал Клименко.