Партия регионов нажаловалась Рембо

Донецкое областное отделение Партии регионов проведет акцию "Хочу смотреть кино на русском!".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облотделения Партии регионов, акцию планируется провести 7 февраля в форме информационных пикетов возле кинотеатров Донецка.

В пресс-службе подчеркнули, что цель акции – "привлечь внимание общественности к ситуации, сложившейся в сфере украинского кинопроката после решения Конституционного Суда, фактически запретившего здесь использование русского языка".

В обращении, распространенном для СМИ по этому поводу, облотделение Партии регионов отмечает, что "Партия регионов выражает решительное возмущение угрожающей ситуацией, сложившейся в сфере украинского кинопроката" в связи с решением Конституционного Суда относительно демонстрации кинофильмов при условии их дублирования, озвучивания или субтитрования на государственном (украинском) языке.

"Это постановление уже привело к фактическому вытеснению русского языка из сферы кинопроката…Кинозалы на Востоке Украины пустуют, а кинотеатры несут огромные убытки", считают в облотделении ПР.

В обращении утверждается, что "качество современного украинского дубляжа не выдерживает никакой критики", а решение Конституционного Суда "ставило перед собой единственную цель - вытеснить русский язык из кинотеатров".

"Партия регионов видит решение этой проблемы исключительно в акциях гражданского протеста. Только широкое общественное давление способно заставить власть одуматься и "скорректировать" уже принятое решение", предупреждает облотделение ПР.

В обращении также акцентируется, что Партия регионов отправила "открытое письмо к звездам западного кинематографа – Ж.ДЕПАРДЬЕ, А.ДЕЛОНУ, С.СТАЛЛОНЕ, У.СМИТУ и т.д.

"У каждого из них в Украине существует миллионная армия поклонников, которая значительно пострадает, а может быть, и поредеет после решения Суда. Возможно, власть прислушается к их голосу, ведь мнение иностранцев она уважает куда больше, чем своих земляков", считают в Партии регионов.