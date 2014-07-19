Террористы не пускают международных специалистов на место падения Boeing-777

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк проинформировал министра иностранных дел Королевства Нидерланды Франса Тиммерманса о препятствовании боевиками расследованию катастрофы малайзийского авиалайнера.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом шла речь сегодня во время их встречи.

Яценюк напомнил, что Украина инициировала международное расследование катастрофы MH17 и призвала правительства принять в нем участие. Украина возглавит этот процесс. “Мы хотим быть максимально открытыми”, - подчеркнул он.

Однако, отметил премьер-министр Украины, террористы, поддерживаемые и финансируемые Россией, пытаются уничтожить доказательства «международного преступления».

Правительство Украины направило на место катастрофы группу специалистов из Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, однако им не было предоставлено возможности собрать доказательства. Им разрешили пробыть там менее часа и заставили покинуть место катастрофы, угрожая взять их в заложники, подчеркнул Яценюк.

Кроме того, сообщил Яценюк, управляемые Россией террористы отказываются допустить международных специалистов и представителей иностранных правительств на место падения самолета.

Также Яценюк от имени правительства Украины выразил глубокие соболезнования народу Нидерландов в связи с трагедией с самолетом «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области. “Наши молитвы с семьями, которые потеряли своих близких», - сказал он.

“ Это ужасный акт насилия ”, - подчеркнул глава правительства Украины.

Напомним, правительство Украины сообщило, что террористы вывезли 38 тел погибших в морг г. Донецк, где специалисты с ярко выраженным русским акцентом заявили, что они самостоятельно будут проводить вскрытие. Также террористы ведут поиск крупногабаритного транспорта для вывоза обломков самолета на территорию России.

Правительство обратилось к международному сообществу и призвало обязать Россию отозвать своих террористов и дать возможность украинским и международным экспертам провести всестороннее расследование обстоятельств трагедии.

Правительство Украины проинформировало все страны-члены ЕС и США о развитии ситуации.

Сегодня, 19 июля, представители Малайзии прибыли в Украину для участия в расследовании катастрофы сбитого российскими боевиками самолета "Boeing-777".