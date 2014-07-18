В Луганске сегодня погибли более 20 мирных жителей - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского горсовета.

«В течение сегодняшнего дня продолжается интенсивный обстрел Луганска. Снаряды падают практически во всех районах, в том числе зафиксированы попадания в центре, в кварталах Южный, Героев Сталинграда, Гаевого, 50 лет Октября, в Каменнобродском районе, в районе автовокзала, Лесоторгового и других частях города. Точное количество погибших и пострадавших будет уточняться», - сообщили в пресс-службе.Читайте такжеЛуганский горсовет просит жителей не выходить из домов и не подходить к окнам

Горсовет призывает луганчанан соблюдать меры безопасности, воздержаться от выходов на улицу, не передвигаться по городу без крайней необходимости, по возможности в местах вооруженных столкновений находиться в укрытиях.