Малайзия направила в Украину экспертов для расследования катастрофы

Об этом сообщает "BBC-Украина", напоминая, что Украина создала специальную комиссию для расследования авиакатастрофы.

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По данным BBC, спасатели нашли 2 черных ящика со сбитого самолета.

Представители боевиков-сепаратистов заявили о готовности предоставить свободный доступ на место катастрофы и гарантии безопасности украинской комиссии по расследованию, а также международным экспертам. О готовности принять участие в операции на месте падения самолета уже заявили Россия, США и другие страны.