Малайзия направила в Украину экспертов для расследования катастрофы
11:07, 18 июля 2014Политика
0
Власти Малайзии направили на восток Украины группу специалистов для расследования причин крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines.
Reuters
Об этом сообщает "BBC-Украина", напоминая, что Украина создала специальную комиссию для расследования авиакатастрофы.
Читайте такжеНа борту сбитого лайнера Malaysia Airlines было 80 детей - СМИ
По данным BBC, спасатели нашли 2 черных ящика со сбитого самолета.
Представители боевиков-сепаратистов заявили о готовности предоставить свободный доступ на место катастрофы и гарантии безопасности украинской комиссии по расследованию, а также международным экспертам. О готовности принять участие в операции на месте падения самолета уже заявили Россия, США и другие страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter