Байден: Боинг был сбит преднамеренно
02:50, 18 июля 2014Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден считает, что малайзийский самолет разбился в Украине не случайно, а был преднамеренно сбит
REUTERS
Об этом он заявил в четверг во время выступления в городе Детройт (штат Мичиган), передает ИТАР-ТАСС.
Байден подчеркнул, что произошедшее "не было несчастным случаем".
По его словам, самолет "был сбит в воздухе". Он не исключил, что на борту находились американцы.
По сообщениям СМИ, на борту Боинга могли быть граждане Нидерландов, Франции, Великобритании и США.
В частости речь шла о 23 американцах.
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