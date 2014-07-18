Байден: Боинг был сбит преднамеренно

Об этом он заявил в четверг во время выступления в городе Детройт (штат Мичиган), передает ИТАР-ТАСС.

Байден подчеркнул, что произошедшее "не было несчастным случаем".

По его словам, самолет "был сбит в воздухе". Он не исключил, что на борту находились американцы.

По сообщениям СМИ, на борту Боинга могли быть граждане Нидерландов, Франции, Великобритании и США.

В частости речь шла о 23 американцах.