Порошенко увеличил количество заместителей главы СБУ

Соответствующий указ от 17 июля 2014 года размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, президент внес изменения в указ от 11 марта 2010 года № 300 «О заместителях председателя Службы безопасности Украины», увеличив количество засупників с трех до четырех.

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