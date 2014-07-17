Порошенко увеличил количество заместителей главы СБУ
17:49, 17 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко увеличил количество заместителей председателя Службы безопасности Украины.
Количество замов главы СБУ увеличится / УНИАН
Соответствующий указ от 17 июля 2014 года размещен на официальном сайте главы государства.
В частности, президент внес изменения в указ от 11 марта 2010 года № 300 «О заместителях председателя Службы безопасности Украины», увеличив количество засупників с трех до четырех.
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