Порошенко сократил штат Администрации президента более чем на 100 человек

10:53, 14 июля 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил предельную численность работников Администрации президента в количестве 416 штатных единиц, сократив количество служащих на 104 человек.

Адміністрація президента України / president.gov.ua

Соответствующий указ № 592/2014 опубликован на президентском сайте.

Это уже второе сокращение штата Администрации президента за текущий год. В апреле исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов подписал приказ о сокращении численности штата с 569 до 520 человек.

Кроме того, указом Порошенко определяется структура АП: глава Администрации президента Украины, два первых заместителя главы АП, заместители главы АП, первый помощник президента, помощники, советники президента, пресс-секретарь, уполномоченные президента; Служба президента Украины, офис главы АП, 15 главных департаментов, 5 управлений, приемная главы государства, 4 отдела.

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Схему распределения обязанностей между главой АП, его первыми заместителями и заместителями, первым помощником президента, закрепление за ними самостоятельных структурных подразделений Администрации президента утверждает глава АП.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Порошенко назначил Игоря Грынива заместителем главы Администрации президента Украины.

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