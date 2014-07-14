Порошенко сократил штат Администрации президента более чем на 100 человек

Соответствующий указ № 592/2014 опубликован на президентском сайте.

Это уже второе сокращение штата Администрации президента за текущий год. В апреле исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов подписал приказ о сокращении численности штата с 569 до 520 человек.

Кроме того, указом Порошенко определяется структура АП: глава Администрации президента Украины, два первых заместителя главы АП, заместители главы АП, первый помощник президента, помощники, советники президента, пресс-секретарь, уполномоченные президента; Служба президента Украины, офис главы АП, 15 главных департаментов, 5 управлений, приемная главы государства, 4 отдела.

Читайте такжеПорошенко выступает за сокращение количества госслужащих: "Они и так ничего не делают"

Схему распределения обязанностей между главой АП, его первыми заместителями и заместителями, первым помощником президента, закрепление за ними самостоятельных структурных подразделений Администрации президента утверждает глава АП.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Порошенко назначил Игоря Грынива заместителем главы Администрации президента Украины.