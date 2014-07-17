Апелляция на арест Савченко может быть рассмотрена 21-27 июля

Затем адвокаты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Надежда Савченко, по словам защиты, чувствует себя хорошо, разве что из-за жары попросила передать ей легкую одежду. Также она попросила молока и овсяного печенья, по информации 5 канала сообщает РБК-Украина.

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Напомним, украинская летчица Надежда Савченко содержится в СИЗО г. Воронеж (Россия). Российские власти инкриминируют Савченко причастность к гибели на востоке Украины двух журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании - Игоря Корнелюка и Антона Волошина.