Апелляция на арест Савченко может быть рассмотрена 21-27 июля
17:27, 17 июля 2014Политика
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Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко направили в суд Воронежской области России апелляционную жалобу на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей и надеются, что жалоба будет рассмотрена уже на следующей неделе - 21-27 июля.
Надежда Савченко
Затем адвокаты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.
Надежда Савченко, по словам защиты, чувствует себя хорошо, разве что из-за жары попросила передать ей легкую одежду. Также она попросила молока и овсяного печенья, по информации 5 канала сообщает РБК-Украина.
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Напомним, украинская летчица Надежда Савченко содержится в СИЗО г. Воронеж (Россия). Российские власти инкриминируют Савченко причастность к гибели на востоке Украины двух журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании - Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
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