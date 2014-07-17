Сегодня должна состояться встреча Надежды Савченко с адвокатом

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, вчера Консул Украины посетил Надежду Савченко.

Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.Читайте такжеСавченко подтвердила консулу, что ее насильно вывезли в Россию - с мешком на голове

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и потом передали российской власти. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.