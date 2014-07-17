"5 канал" возобновил вещание, "тротиловый сюрприз" так и не нашли

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.20 канал возобновил вещание специальным выпуском новостей, в котором ведущая сообщила, что в 08.00 телеканал получил сообщение: «Ожидайте тротиловый сюрприз».

В 08.40 сотрудники телеканала и завода «Ленинская кузница», где расположен канал, были эвакуированы.

Ведущая отметила, что в ходе проверки информации ни взрывчатка, ни «минировщик» не найдены.

Читайте такжеВ Киеве СБУ задержала сообщившего о "заминировании" "5 канала"Как сообщал УНИАН, это уже третий случай «минирования» этого телеканала в течение июля. Ни разу информация о взрывчатке не подтвердилась.