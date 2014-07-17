Савченко в четверг встретится с адвокатом - МИД
01:38, 17 июля 2014Политика
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Украинская летчица Надежда Савченко, похищенная в Луганской области и содержащаяся в СИЗО в Воронеже, в четверг, 17 июля, встретится со своим адвокатом Марком Фейгиным.
Савченко в четверг встретится с адвокатом Фейгиным / скриншот Youtube
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"На 17 июля запланирована встреча Надежды Савченко с ее адвокатом Марком Фейгиным", - говорится в сообщении.
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По данным МИД, состояние здоровья Савченко "оценивается как удовлетворительное".
Как сообщал УНИАН, 16 июля во время встречи Савченко с украинским консуломлетчица подтвердила, что была насильно, в наручниках и с мешком на голове, вывезена на территорию РФ.
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