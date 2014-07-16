Швеция готова применить третью фазу санкций к России, но не все в ЕС с этим согласны - премьер-министр Райнфельдт
22:22, 16 июля 2014Политика
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Премьер-министр Швеции Йон Фредерик Райнфельдт говорит, что его правительство - за переход к санкциям третьей фазы относительно России, но констатирует, что по этому поводу среди стран ЕС существует различная позиция.
REUTERS
Об этом он заявил в среду в Брюсселе журналистам перед началом заседания Европейского Совета, отвечая на вопрос о возможности перехода к третьей фазе санкций, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
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«Я так не думаю. Я думаю, что среди стран ЕС есть разные мнения относительно того, что они хотели бы видеть больше санкций во второй фазе. Шведское правительство думает, что мы должны перейти к третьей фазе санкций, так как условия, которые были выдвинуты несколько недель назад, Россией выполнены не были. Без такого политического давления проблемы только будут расти», - сказал Райнфельдт.
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