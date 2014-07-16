На Одесском кинофестивале показали фильм «Гамер» в поддержку кинорежиссера Сенцова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фестиваля, все средства, собранные от продажи билетов, организаторы ОМКФ вместе с коллегами Олега Сенцова передадут его адвокату и членам семьи: в Симферополе режиссера ждут двое несовершеннолетних детей.

Об аресте Сенцова и усилиях, которое украинское киносообщество предпринимает для его освобождения, зрителям рассказали друзья и коллеги режиссера: координатор секции Киноиндустрия Катя Лачина, продюсер Ольга Журженко и актриса Анастасия Черная.

«Впервые нерадостно представлять этот фильм, у каждого в душе сейчас огромная тревога за ребят, которые были подло похищены сотрудниками российских спецслужб. Мы знаем Олега и понимаем, что обвинение его в терроризме не только необоснованно, но и просто абсурдно», - обратилась к зрителям Анастасия Черная.

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Перед началом показа фильма «Гамер», в холе кинотеатра, творческая группа организовала сбор средств для помощи Сенцову и его семье, а также сбор подписей под ходатайством, которое будет передано в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Уполномоченному представителю Совета Европы по правам человека, правительствам Украины и России. Международные организации, сочувствующие Сенцову, авторы петиции просят немедленно вмешаться и обратить внимание на нарушения прав человека в ходе задержания и содержания под стражей украинского режиссера.

Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Позже в ФСБ РФ заявили, что в аннексированном Россией Крыму задержаны члены ”диверсионно-террористической группы” ”Правого сектора”. Основной целью «преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач».

Следственным управлением ФСБ расследуется уголовное дело в отношении Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (организация террористической группировки и участие в ней), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Подчеркивается, что они осуществили в составе террористической группировки приготовление к осуществлению террористического акта - взрывам ночью 9 мая самодельных взрывных устройств возле «мемориала Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогам офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля соответственно.

7 июля Лефортовский суд Москвы продлил до 11 октября арест Сенцова.

Справка УНИАН. «Гамер» - дебютный фильм Сенцова - был представлен на Роттердамском кинофестивале, получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, специальный диплом жюри на 3-м Одесском международным кинофестивале.