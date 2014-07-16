В Украине действуют не менее 300 кадровых военных из России - Тымчук

Об этом руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

«По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», Россия продолжает скрытое военное вторжение на Донбасс», - пишет он.

«В частности, кроме тяжелых вооружений и военной техники, на территорию Украины проникают и наемники (в основном это военнослужащие запаса, завербованные через военкоматы РФ). Кроме того, с российской территории на Донбасса перебрасываются российские военнослужащие, которые числятся в списках личного состава воинских частей ВС РФ», - заявляет военный эксперт.

Читайте такжеЭксперт рассказал, для чего России нужен конфликт на востоке Украины«Относительно кадровых российских военнослужащих, то их на данный момент на территории Украины действует не менее 300 человек. Основная их часть владеет техническими военно-учетными специальностями. Постоянное место службы - в основном части Южного военного округа РФ», - отмечает Попов.

«Данные военнослужащие забрасываются в Украину без документов, в форме без опознавательных знаков (формат «зеленых человечков»)», - добавил он.