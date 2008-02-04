Янукович про нефть, газ, популизм и дестабилизацию

Янукович считает, что действия власти, которые дестабилизировали ситуацию на рынке нефти и газа носят негативный характер

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что любые действия власти, которые дестабилизировали ситуацию на газовом и нефтяном рынке, носят негативный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

Информацию о том, что якобы по решению СНБО правоохранительные органы должны расследовать факты коррупционных действий при подписании соглашений на поставки газа между «РосУкрЭнерго», «УкрГазЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины», и что Украина планирует отказаться от посреднических услуг компании «РосУкрЭнерго», экс-премьер назвал непонятной.

«Я такого механизма даже не знаю», – отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что политическое популистское решение – одно дело, практическое же его выполнение – значительно сложнее.

«Я не знаю как это можно сделать», – сказал лидер фракции Партии регионов.

Говоря о возможности ответственности депутата от ПР Юрия БОЙКО за его деятельность в должности председателя НАК «Нафтогаз Украины», В.ЯНУКОВИЧ отметил, что любое должностное лицо должно нести ответственность, если его действия нарушали законодательство Украины.

«Должны быть выполнены избирательные обещания, что закон один для всех», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей ПЫШНЫЙ после заседания СНБО 1 февраля сообщил, что Собез поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры по исправлению финансово-экономического состояния НАК «Нафтогаз Украины».

По словам А.ПЫШНОГО, на заседании (СНБО – УНИАН) также было принято решение определить стратегические ориентиры, принципы формирования и развития рынка природного газа, механизмы государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования на этом рынке, в том числе в части функционирования национальных компаний; подготовить в месячный срок предложения по совершенствованию рынка природного газа Украины и концепции его развития, обсудить эти предложения и подготовить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Вместе с тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге 2 февраля сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам провести расследование по факту коррупционных действий при подписании соглашений о поставках газа между «РосУкрЭнерго» « УкрГазЭнерго » и НАК «Нафтогаз Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что СНБО одобрил решение о переходе Украины на прямые поставки природного газа и отказ от посреднических услуг компании «РосУкрЭнерго».