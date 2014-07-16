Содокладчик ПАСЕ высказала замечания к проекту конституционной реформы Порошенко

Соответствующее заявление она сделала по результатам визита в Украину, сообщает пресс-служба ПАСЕ.

„Предложение президента Порошенко относительно конституционных поправок лишь частично решает вопрос изменений, которых срочно нуждается страна. Например, отсутствуют необходимые дополнительные поправки относительно проведения надлежащей реформы судебной системы и органов прокуратуры. После контактов со всеми фракциями в Верховной Раде становится очевидным, что в ближайшем будущем будет только один шанс внести изменения в Конституцию, и президент должен воспользоваться этим шансом”, - заявила она.

В связи с этим де Пурбе-Лундин призвали президента Украины подать в парламент пересмотренный проект изменений в Конституцию, который будет иметь комплексный характер и учитывать все вопросы.

Читайте такжеВенецианская комиссия до 18 июля даст оценку президентскому проекту изменений в Конституцию - Чалый„Предложения должны быть разработаны после проведения широких консультаций, в том числе с международными партнерами, например, Венецианской комиссией, и с гражданским обществом”, - считает содокладчик.

Вместе с тем она приветствовала предложение президента, направленное на „настоящую децентрализацию власти на местном и региональном уровнях”. „Это ключ к укреплению единства страны и ее общему демократическому развитию. Тем не менее, много людей, с которыми я говорила, ставят под сомнение роль и полномочия региональных представителей президента, которые предложены в проекте изменений к Конституции. Этот вопрос требует уточнения”, - подчеркнула де Пурбе-Лундин.

Кроме того, она приветствовала намерение президента провести досрочные парламентские выборы. „Такие выборы должны быть проведены на основе нового избирательного кодекса и региональной пропорциональной избирательной системы”, - добавила де Пурбе-Лундин.

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Читайте такжев результате столкновения и пожара погибли 48 человек и более 200 были ранены„Местное население ставит много вопросов, которые требуют четких ответов, чтобы избежать недоверия и возможного напряжения. Расследование более чем 100 смертей на Майдане в Киеве также должно вестись оперативно”, - сказала де Пурбе-Лундин.

Содокладчик также призвала поддержать мирный план Порошенко.

„Украинская власть должна установить полный контроль над границей с Россией, а Москва должна немедленно прекратить вооружать пророссийских сепаратистов. Устойчивое давление на Россию, в том числе в виде санкций со стороны Запада, имеет важное значение. Я призываю все заинтересованные стороны оказать всестороннюю поддержку мирному плану президента Порошенко”, - подчеркнула политик.

Как сообщал УНИАН, содокладчик по Украине Мониторингового комитета ПАСЕ Мариэтта де Пурбе-Лундин посещала Украину с 8 по 11 июля.

3 июля Верховная Рада включила в повестку дня предложенный президентом Украины проект Закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно полномочий органов государственной власти и местного самоуправления)”, но не одобрила его предварительно и не направила в Конституционный Суд для получения выводов.