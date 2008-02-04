Ющенко подождет, пока ПР и КПУ остынут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет выступать завтра с ежегодным посланием к парламенту, если политические силы до утра не найдут взаимопонимания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в интервью журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хотел бы выступать в стенах Верховной Рады, когда там спокойствие и взаимопонимание.

«Я хотел бы сделать обращение к парламенту после урегулирования этих двух вопросов (НАТО и конфликт между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ – УНИАН), чтобы парламент засвидетельствовал наличие политического взаимопонимания. Иными словами, это был бы прекрасный фон для страны, для мира… Если сегодня не будет найден компромисс, я готов пойти навстречу тем силам, которые не желают, чтобы Президент выступал с посланием, перенести его на время, когда улягутся эмоции, охватившие сегодня определенные политические силы», - заявил Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня встречался с лидерами политических сил и пытался найти механизм для возобновления работы парламента.

По его мнению, предложенные проекты постановлений позволяли найти выход из ситуации. В то же время, по убеждению В.ЮЩЕНКО, конфликт вокруг НАТО и Ю.ЛУЦЕНКО является лишь камуфляжем, а настоящие причины скрываются намного глубже.

«Это как повод, чтобы не разрешить парламенту работать. Я знаю, есть силы, которые бы этого не хотели», - подчеркнул Президент.