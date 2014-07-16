Сегодня на заседании Европейского Совета рассмотрят украинский вопрос

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал во время встречи с министрами иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Латвии Эдгаром Рінкевічем и Исландии Гуннаром Брагі Свейнссоном.

«Украина ожидает от Европейского Совета прочной поддержки. Сейчас - наиболее решающие дни в украинской истории. Это - реальная битва за нашу независимость, - подчеркнул президент. - Для нас очень важно чувствовать солидарность со стороны всего Европейского Союза».Читайте такжеФюле: Мы не забудем о Крыме, пока не будет восстановлено международное право

По словам Порошенко, населения части Луганской и Донецкой областей сейчас фактически является заложником террористов и находится в ужасных условиях.

Президент выразил благодарность Латвии, Литвы и Румынии за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Мы прошли рубикон, и мы никогда не вернемся к советскому прошлому», - заявил он.

Во встрече приняли участие также генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Исландии Германн Інголфссон, послы Польши Генрик Литвин и Латвии Агріта Даудзе.

С украинской стороны во встрече принимали участие министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

Как известно, заседание Европейского Совета состоится сегодня, 16 июля, в Брюсселе.