В Симферополе возле банка "Крещатик" прогремели взрывы

Во вторник, 15 июля 2014 с интервалом в 10 минут возле отделения украинского банка "Хрещатик" прогремело два взрыва. Официальных сведений о пострадавших нет.

Официально произошедшее пока никто не комментирует. По неподтвержденной информации, одна женщина получила ранения.

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