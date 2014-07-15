В Симферополе возле банка "Крещатик" прогремели взрывы
21:00, 15 июля 2014Политика
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Есть неподтвержденная информация о пострадавшей женщине.
Возле банка "Крещатик" прогремели взрывы / УНИАН
Во вторник, 15 июля 2014 с интервалом в 10 минут возле отделения украинского банка "Хрещатик" прогремело два взрыва. Официальных сведений о пострадавших нет.
Официально произошедшее пока никто не комментирует. По неподтвержденной информации, одна женщина получила ранения.
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