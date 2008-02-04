Ющенко согласился выступать после рассмотрения вопросов о мордобое и НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра выступит в Верховной Раде в 11 часов, после рассмотрения вопросов относительно НАТО и инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после Согласительного совета ВР сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что во время Согласительного совета не было достигнуто конкретного согласованного решения между фракциями коалиции и оппозиции. «Я все пытаюсь уговорить народных депутатов начать работать», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, во время Согласительного совета было предложено несколько компромиссных предложений для разблокирования работы ВР. «К сожалению, к окончательному решению так и не пришли», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В связи с этим, заметил А.ЯЦЕНЮК, была достигнута договоренность сегодня в 19.30 провести еще одно заседание Согласительного совета с руководителями фракций.

Он выразил надежду, что будет найдено окончательное решение относительно начала работы ВР на второй сессии. «Я бы не хотел рассматривать работу ВР исключительно с точки зрения завтрашнего дня. Завтрашний день ничего не решает, я говорю о системном подходе – или мы работаем, или мы не работаем», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в случае продолжения блокирования работы парламента Президенту Украины будет тяжело выступать со своим ежегодным посланием.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли завтра закрыта первая сессия ВР шестого созыва, А.ЯЦЕНЮК сказал, что для этого оппозиция должна дать ему такую возможность. «Для того, чтобы председатель ВР объявил о закрытии сессии, ему, по крайней мере, надо дать возможность это сделать, чтобы он зашел в зал, чтобы народные депутаты находились на своих местах, а не толклись возле президиума ВР и в кресле председателя ВР. И тогда будет возможность объявить и о закрытии первой сессии, и об открытии второй сессии парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, чтобы снять все противоречия, действительно целесообразно было бы сначала рассмотреть вопрос относительно НАТО и инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, а затем заслушать послание главы государства.

На вопрос, согласился ли Президент с этим, председатель ВР ответил: «Да, Президент согласился, чтобы выступить в 11 часов утра после того, как будут рассмотрены постановления относительно НАТО и ЛУЦЕНКО».