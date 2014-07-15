Государству предложили возместить потери переселенцам

Об этом заявила инициатор общественного движения «Дорога жизни» Наталия Королевская во время встречи с переселенцами из Донбасса, вывезенных в рамках «Дороги жизни», в поселке Сергеевка (Одесская обл.).

«Тысячам украинцев, покинувших Донбасс сегодня некуда возвращаться. Жители Славянска и Краматорска готовы ехать обратно домой, но у них нет работы, а их дома разрушены”, - сказала Королевская.

По ее мнению, все силы государства и общественности должны быть направлены на то, чтобы как можно скорее вернуть Донбасс к нормальной жизни.

“Немедленная разработка и утверждение Программы социальной защиты людей, пострадавших от боевых действий позволит исправить ситуацию украинцев, которые покинули свои дома, и не имеют соответствующих статуса и социальных гарантий», - сказала общественница.

По словам Наталии Королевской, на сегодняшний день отсутствует единая государственная политика по отношению к вынужденным переселенцам, из-за чего существует р иск социальной катастрофы. Принятие соответствующей госпрограммы поможет избежать этой угрозы.

«В Программе обязательно нужно предусмотреть возмещение потерь, понесенных людьми результате боевых действий, предоставление денежной компенсации переселенцам, комплекс мероприятий по трудоустройству людей, которые в результате конфликта потеряли работу», - сказала Наталия Королевская.

Как известно, за время противостояния на Донбассе силами общественной инициативы “Дорога жизни” были эвакуированы и расселены более двух тысяч человек, большинство из которых: многодетные семьи, инвалиды, дети.