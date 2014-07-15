ГПУ расследует более 1,3 тысячи уголовных дел по фактам совершения терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

«Соблюдение законности в военной сфере и, в первую очередь, нейтрализация террористической угрозы и обеспечение национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях для Генеральной прокуратуры Украины сегодня является одной из первоочередных задач», - подчеркнул он.Читайте такжеОбстрел пункта контроля "Изварино" квалифицировали как теракт

Матиос сообщил, что «на сегодняшний день Генпрокуратура и подчиненные прокуроры обеспечили досудебное расследование и процессуальное руководство в более 1300 уголовных производств по фактам совершения терактов и других тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь посягательств на целостность и неприкосновенность Украины, массовых беспорядков, захвата и блокирования государственных учреждений, диверсий, незаконного лишения свободы».

Заместитель генпрокурора добавил, что «сейчас разоблачены почти 450 человек, виновных в совершении указанных преступлений, которым объявлено о подозрении. Также в отношении 139 человек судами избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в том числе в отношении шести граждан РФ. Кроме того, еще в отношении других 135 человек избраны иные меры пресечения».Читайте такжеЗа финансирование сепаратизма и захват власти будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет

Матиос отметил, что «по результатам досудебного следствия в суд направлены 33 уголовных производства в отношении 104 человек. Кроме того, органами прокуратуры обжаловано в суде 21 антиконституционное решение органов местного самоуправления Донецкой и Луганской областей, которые отменены».

Он также сообщил, что в этом полугодии суды удовлетворили почти 1500 исков прокуроров по надзору за соблюдением законов в военной сфере, предъявленных в интересах граждан и государства, на сумму 188 млн грн.