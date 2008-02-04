В НУ-НС согласны пропесочить Луценко, но вместе с Черновецким

Фракция НУ-НС не будет голосовать за создание Временной следственной комиссии парламента по расследованию инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Мы не будем давать голосов за создание временной комиссии», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО объяснил это тем, что у народа не будет доверия к такому парламентскому следствию, если подследственным будет только министр внутренних дел.

Он отметил, что в данном случае необходимо выяснять действия обоих фигурантов скандала.

В.КИРИЛЕНКО также напомнил, что коалиция зарегистрировала постановление о расследовании злоупотреблений со стороны киевской городской власти. «Я думаю, что людей не так волнует пощечина, какую кто-то кому-то дал, как волнуют безобразия, происходящие в Киеве», - сказал В.КИРИЛЕНКО.