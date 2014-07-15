Тымчук: за ночь боевики 6 раз обстреляли бойцов АТО, есть погибшие

Об этом сообщил руководитель группы военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Ночь для военных прошла очень напряженно - террористы обстреливали их позиции недалеко от Степановки, дважды возле Александровска, блокпосты неподалеку Стукаловой Балки и Провалья в Луганской области. Под Амвросиевкой боевики задействовали против украинских бойцов реактивную систему залпового огня (РСЗО), среди силовиков есть потери, данные об их количестве уточняются.

"Террористы обстреляли из ПТУР блокпост сил АТО близ Степановки. Потерь среди военнослужащих нет. Был открыт ответный огонь. Дважды проведен обстрел боевиками блокпоста вблизи Александровска. Потерь среди военнослужащих нет. Из стрелкового оружия обстреляны блокпосты вблизи Стукаловой Балки и Провалья. С РСЗО обстреляны позиции сил АТО вблизи Амвросиевки. Есть потери, данные уточняются", - написал Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.