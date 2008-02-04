Янукович не пустит Ющенко к трибуне, пока не снимут острые вопросы

Работа Верховной Рады Украины завтра будет разблокирована только после решения вопросов относительно НАТО и конфликта между министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что решение этих вопросов «дает возможность разблокировать работу Верховной Рады».

На неоднократные уточнения журналистов, возможно, что ли сначала в парламенте выступит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с ежегодным посланием, а затем будут рассматриваться вышеупомянутые вопросы, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что сначала должны быть сняты «острые вопросы», а затем должно быть выступление Президента Украины.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что конфликт между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ - это «вопрос этики и самого Ю.ЛУЦЕНКО, и всей власти». «Пусть власть и сам Ю.ЛУЦЕНКО вместе решают, что им делать», - добавил лидер Партии регионов.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости создания Временной следственной комиссии ВР по данному вопросу, которая будет работать ограниченный срок и сделает свои выводы.