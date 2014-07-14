Донецкий горсовет объяснил жителям, как можно покинуть город

В сообщении отмечается, что если жители города «оказались в сложной жизненной ситуации и хотят покинуть город», они могут обратиться на соответствующие телефоны «горячей линии» для получения информации относительно временного переселения из Донецкой области в другие регионы Украины, а также всех видов государственной социальной поддержки, в частности, пенсий, пособий, компенсаций и др.

В сообщении также утверждается, что «покинуть пределы города можно с железнодорожного и автовокзалов Донецка». При этом в числе городов, куда могут уехать дончане поездом или автобусом указываются ряд крупных городов Украины, а также Севастополь и ряд городов аннексированного Россией Крыма, Минск в Белоруссии, в России - Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

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В сообщении детализируется, каким именно видом городского транспорта и каким маршрутом можно добраться до железнодорожного вокзала.

Горсовет акцентирует, что граждане должны не забыть взять с собой: паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, свидетельство о рождении (своё и детей), трудовую книжку, свидетельство о браке, санитарную книжку, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет, военный билет, медицинскую карту, документы на собственность, документы об образовании. Рекомендовано также сделать копии вышеуказанных документов.

Также горсовет приводит номера телефонов служб координации и помощи для переселенцев в каждом регионе Украины.

Кроме того, в сообщении горсовета указываются номера телефонов транзитных пунктов «для лиц, покидающих зону АТО» в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля пророссийские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.