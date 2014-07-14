Financial Times: Киевские власти обвинили Россию в нападениях на украинскую армию

Об этом сообщают Кэтрин Хилл и Роман Олеарчик в статье под названием «Киевские власти обвинили Россию в нападениях на украинскую армию», опубликованной в британской газете Financial Times.

Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с Херманом Ван Ромпеем, председателем Европейского совета, «призвал Евросоюз адекватно оценить факты незаконного вторжения через российско-украинскую границу тяжелой военной техники и нападений со стороны российских солдат на позиции украинских военных».

Заявление украинского президента было сделано в то время как на востоке страны, в Луганске, шли ожесточенные бои, причем в социальных сетях сообщалось о том, что украинские войска начали штурм захваченного пророссийскими боевиками города.

Конфликт на востоке Украины принял опасный оборот в воскресенье, когда правительство России обвинило украинских военных в убийстве гражданина России в результате обстрела российского пограничного города и предупредило о «необратимых последствиях».

Жесткая риторика российских властей увеличила угрозу вторжения российских войск на территорию Украины. Высокопоставленные российские чиновники постоянно утверждали, что президент Владимир Путин не хочет идти по этому пути, но на него все больше оказывают давления националистические силы в самой России, которые обвиняют его в неспособности защитить русскоговорящих жителей восточной Украины после того, как он дал им надежду на поддержку.

Кремль неоднократно утверждал в течение последнего месяца, что украинские войска нарушали границу РФ в ходе операции по восстановлению контроля над теми участками границы, которые контролировали мятежники с украинской стороны. Но до этого времени они упоминали о единичных случаях попадания пуль и снарядов на территорию России или пересечении границы украинскими солдатами, которые пытались укрыться от боевиков. В воскресные Москва впервые обвинила украинские власти в убийстве гражданина России.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что дом в Донецке (имеется в виду город, который находится на российской стороне границы, а не Донецк в восточной Украине) – был уничтожен якобы во время обстрела, в результате чего был убит гражданин России.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили, что в МИД России был приглашен поверенный в делах Украины в РФ и выразил ему протест в связи с агрессивным актом украинской стороны в отношении суверенной российской территории и граждан Российской Федерации. «Этот инцидент свидетельствует о чрезвычайно опасной эскалации напряженности на российско-украинской границе и может иметь необратимые последствия, ответственность за которые лежит на украинской стороне», – говорится в сообщении министерства.

Пресс-офицер АТО назвал обвинения Москвы «необоснованной провокацией», целью которой было отвлечь внимание от того, что Россия продолжает поставлять оружие и боевиков в зону конфликта, а ее военные вертолеты и танки неоднократно нарушали территориальную целостность Украины в последние недели.

«В последние недели их вертолеты и танки неоднократно пересекали границу и непродолжительное время находились на территории Украины», – сказал Алексей Дмитрашковский.

Говоря о складе российской военной техники, выставленной на всеобщее обозрение в Киеве, в том числе там находятся винтовки и плечевые пусковые ракетные установки, он сказал: «У нас есть более чем достаточно доказательств того, что Россия поставляет военное оборудование».

«Много граждан России, которые сражались на стороне мятежников, находятся в наших госпиталях», – добавил он, пообещав дать возможность журналистам поговорить с этими повстанцами.

Боевые действия усилились в последние несколько дней вокруг Донецка. Правительственные войска окружили этот восточный город с населением 1 млн. чел. на прошлой неделе, после того как им удалось возобновить контроль над Славянском, который раньше был оплотом мятежников.