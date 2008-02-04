Верховная Рада планирует завтра уволить трех высокопоставленных чиновников

Верховная Рада Украины планирует завтра на пленарном заседании рассмотреть вопрос об освобождении председателей Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества и Госкомтелерадио от занимаемых должностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов ВР Председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, это нужно сделать, поскольку некоторые лица, которые возглавляют эти ведомства, одновременно были избраны народными депутатами (Алексей КОСТУСЕВ является председателем АМК, Эдуард ПРУТНИК – председателем Госкомтелерадио).

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК проинформировал народных депутатов, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра намерен выступить перед парламентом с ежегодным посланием.

Он также отметил необходимость урегулировать два проблемных вопроса, в частности, о проведении референдума по НАТО и вопрос, касающийся конфликта между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что парламент завтра должен утвердить календарный план проведения второй сессии ВР 6-го созыва.

По его словам, на данный момент в повестку дня второй сессии уже включено 397 законопроектов.