Консул Украины попытается встретиться с пленной летчицей Савченко

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров, пишет Gazeta.ua.

"Мы надеемся, что наш консул сможет посетить Надежду Савченко в месте ее содержания, в месте лишения свободы, и тогда будем отрабатывать механизм относительно ее освобождения", - отметил Олефиров.

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По его словам, очень важно, чтобы консул услышал лично от Савченко, как она попала в воронежское СИЗО.

Дипломат также подчеркнул, что до сих пор украинский консул не был допущен к нашей летчице, поэтому на самом деле неизвестно, она вообще жива, и если жива, то здорова ли.

"Этот человек - гражданка Украины, которая была украдена на территории Украины и неизвестно каким образом попала на территорию Российской Федерации", - заявил Олефиров.

Напомним, 31-летняя летчица Савченко воевала на востоке Украины в составе добровольческого батальона "Айдар" и в июне попала в плен к сепаратистам под городом Счастье Луганской области. 8 июля она оказалась в России в воронежском СИЗО.