В Марьинке разрушены дома после обстрела террористов
15:24, 13 июля 2014Политика
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Обнародованы фотографии, сделанные в селе Марьинке Донецкой области после обстрела террористов.
После огня боевиков этот населенный пункт скорее напоминает декорации из фильма ужасов - в домах разгромлены фасады и выбиты стекла, а в некоторых квартирах насквозь пробиты стены, передает ТСН.ua.
Местные жители своими силами пытаются убрать последствия обстрела.
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