Террористы "Беса" напали на блокпост "Донбасса" в Артемовске

Террористы из банды Игоря Безлера ("Беса") из Горловки напали на блокпост добровольческого спецбатальона "Донбасс" в Артемовске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

У террористов 7 убитых и 11 раненых. У спецбатальона "Донбасс" 2 раненных, которым уже оказывают помощь. Захвачен арсенал оружия, среди которого АГС, РПГ и автоматы Калашникова.

"Гражданин Безлер кажется что то говорил в мае про то, что в таких случаях командиру надо стреляться? Милости просим", - написал Семенченко в Facebook.

Читайте такжеВ центре Артемовска обнаружен склад боеприпасов

Также комбат "Донбасса" поблагодарил сотрудников нового артемовского управления по борьбе с организованной преступностью за информацию, если бы не она – потерь у батальона было бы больше.