Расмуссен и Климкин обсудили углубление отношений в рамках особого партнерства

Как сообщает миссия Украины при НАТО, обсуждение состоялось в рамках визита Климкина в Брюссель.

"В частности, предварительно согласован график политического диалога на высоком и высшем уровне, ряд вопросов практического сотрудничества и новые проекты по помощи Украине на выполнение решений министров иностранных дел государств-членов НАТО от 1 апреля и 25 июня с.г. по усилению обороноспособности нашего государства и развитие ее вооруженных сил, оборонного и сектора безопасности", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, министр проинформировал генсека Североатлантического альянса о последнем развитии событий в Украине и усилиях украинской власти, направленных на стабилизацию ситуации на востоке страны.

"На просьбу Расмуссена, Климкин проинформировал о результатах сегодняшних трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия по имплементации Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС", - информирует представительство.