Адвокатом похищенной РФ летчицы Савченко стал защитник Pussy Riot

Один из самых влиятельных юристов России Марк Фейгин будет защищать интересы героической украинской летчицы Надежды Савченко, похищенной РФ, сообщает ТСН.uа.

Как стало известно ТСН, сестра летчицы - Вера - только что подписала контракт с представителем Фейгина. Сам адвокат находится в России, поэтому лично контракт подписать не мог.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины предложило семье летчицы несколько кандидатур российских адвокатов, среди которых семья больше всего заинтересовалась именно Фейгиным. Марк Фейгин дал предварительное согласие на защиту украинки, его кандидатуру должны утвердить на заседании МИД.

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Фейгин принимал участие во многих громких делах, среди которых освобождение скандального панк-группы Pussy Riot. Как известно, за панк-молебен в храме девушек из панк-группы приговорили к 2 годам заключения, и выпустили за два месяца до завершения срока по амнистии.