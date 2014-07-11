Аккредитованным в Украине дипломатам показали оружие, изъятое у террористов в зоне АТО

На открывшейся сегодня в Музее Великой Отечественной войны выставке сотрудники СБУ, Министерства обороны и МВД продемонстрировали приглашенным дипломатам, аккредитованным в Украине, оружие, а также документы, свидетельствующие о российском происхождении вооружения и людей, которые воюют на стороне террористов на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на это мероприятие прибыло довольно много дипломатов, но посла РФ Михаила Зурабова среди них не было.

В то же время, представитель МИД Евгений Перебыйнис не смог сказать, сколько именно дипломатов откликнулись на приглашение украинской стороны.

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Заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый подчеркнул важность проведения этой выставки. “Украинские граждане должны знать, каким образом ведется по сути не провозглашенная война. Но при этом, я думаю, что эти факты и эти свидетельства возможно остудят горячие головы и дадут возможность реализовать мирный план президента”, - сказал Чалый.

Он напомнил, что план президента как раз и предусматривает двустороннее прекращение огня, сдачу оружия, после чего можно будет говорить о каких-то дальнейших движениях. “Он заметил, что пока с международным сообществом есть договоренности о гуманитарных проектах на востоке страны, в частности существуют договоренности о восстановлении инфраструктуры в тех городах, которые освобождаются от боевиков”.

Чалый подчеркнул, что именно на гуманитарных проектах нужно сконцентрироваться, а оружие должно оставаться лишь на таких выставках.

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“Эта выставка символичная, и она дает гражданам возможность осмыслить ситуацию, с которой Украина столкнулась сегодня”, - сказал Чалый.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Киеве на территории мемориального комплекса Национального музея Великой Отечественной войны состоится официальное открытие выставки доказательств причастности России к поддержке террористов, действующих на востоке Украины.

В экспозиции выставлены захваченные украинскими военными документы, оружие и боевая техника, которые были переданы боевикам из РФ.

Фотогалерея "Военная техника боевиков, захваченная силами АТО"