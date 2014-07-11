Список из 11 человек, которым запретят въезд в ЕС из-за событий на Донбассе, опубликуют в субботу

ЕС в письменном виде оформил ранее принятое решение расширить на 11 человек список тех, к кому будут применены санкции из-за ситуации в Украине.

"Ввиду серьезности ситуации в восточной Украине, Совет сегодня расширил перечень лиц, которые подлежат целенаправленным санкциям за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Еще для 11 человек, ответственных за поддержку подобных мероприятий в восточной Украине, будет предложено запретить въезд и заморозить их активы в рамках ЕС", - говорится в письменном решении ЕС.

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Таким образом, количество лиц, на которых распространяются санкции в связи с ситуацией в Украине, составляет 72 человека.

"Совет продолжает внимательно следить и оценивать ситуацию в Восточной Украине", - отмечается в сообщении.

Юридические тексты с расширенным списком будут опубликованы в субботу в официальном журнале ЕС, и решение сразу вступит в силу.