СНБО: Российские журналисты выдают обстрелы Луганска террористами за огонь со стороны сил АТО
В городе Луганск зафиксированы неоднократные факты съемок журналистами российских телеканалов постановочных обстрелов жилых кварталов террористами, которых выдают за украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.
«Эти факты свидетельствуют о реальной угрозе мирному населению в местах, где появляются российские тележурналисты», - сказал Лысенко.
Читайте такжеТеррористы из «Града» обстреляли позиции сил АТО: есть сообщения о гибели от 30 до 50 военныхОн также сообщил, что вчера в результате обстрела боевиками города Червонопартизанск разрушены школа, 4 дома и повреждена электроподстанция.
Во время такого обстрела один из снарядов попал в автобус с шахтерами, в результате чего 4 человека погибли, 16 ранены.
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