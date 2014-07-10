В центре Артемовска обнаружен склад боеприпасов



Как сообщили УНИАН в МВД, обнаружили арсенал бойцы батальона «Артемовск» вместе с работниками местного отдела УБОП во главе с Артемом Крищенко.

Читайте такжеВ Словʼянську нашли арсенал для партизанской войны российского производства

По словам командира батальона «Артемовск», председателя Артемовской райгосадминистрации Константина Матейченко, на месте происшествия работают саперы. После разминирования здания будет установлен объем оружия, хранившегося на складе.