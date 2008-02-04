Ющенко встретился с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает фракцию Партии регионов к конструктивной деятельности в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Глава государства отметил, что речь идет как об организационных, так и законотворческих аспектах работы Партии регионов в парламенте.

Также В.ЮЩЕНКО заявил, что Верховная Рада должна продемонстрировать стабильную и эффективную работу, учитывая необходимость принятия ряда ключевых для страны законопроектов.

Президент особо отметил, что оппозиция и большинство в парламенте сейчас имеют все возможности для полноценного сотрудничества.

Стороны также уделили внимание вопросу доработки госбюджета на 2008 год.