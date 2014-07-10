Financial Times: Обаму назвали «бумажным тигром», раскритиковав его пакет санкций против России

В статье Джеффа Дайера под названием «Обаму назвали «бумажным тигром», раскритиковав его пакет санкций против России», опубликованной в газете Financial Times сообщается о том, что старшие сенаторы от обеих партий США пригрозили ввести свои собственные санкции против России из-за ситуации в Украине, высмеивая политику администрации президента Барака Обамы, которая, по их мнению, делает недостаточно, чтобы оказывать давление на Москву.

Боб Коркер, главный республиканец в комитете по иностранным делам сената, назвал политику санкций администрации «беспомощной» и описал США, как «бумажного тигра» во время слушаний в сенате в среду.

Представители администрации заявили, что они готовы «очень скоро» ввести новые санкции против России, которые будут нацелены в основном на инвестиции в высокие технологии, но они также по-прежнему стремятся заручиться поддержкой Евросоюза для принятия новых мер.

Эти заявления прозвучали в то время как события в восточной Украине развиваются на острие ножа, что свидетельствует о том, что на Администрацию оказывается огромное политическое давление, когда она пытается выступать против России единым фронтом с правительствами европейских стран, которые очень неохотно готовятся вводить новые санкции.

Возобновив контроль на этой неделе над важными городами, захваченными сепаратистами, украинское правительство заявило в среду, что у него есть план, который поможет отвоевать остальную часть территории, которая пока находится под контролем мятежников, в том числе Донецк. Повстанцы заявили, что они готовы бороться, поэтому некоторые наблюдатели опасаются начала боевых действий в густонаселенных районах города.

Роберт Менендес, демократ, который возглавляет комитет по международным отношениям, перечислил ряд требований, которые представители администрации выдвинули России, чтобы она могла предотвратить введение новых санкций, одним из которых было «перестать поддерживать сепаратистов» в восточной Украине.

«Я не вижу никакого прогресса в выполнении этих требований», – сказал он. «Так чего же мы ждем?» Он заявил, что сенату не обязательно ждать, пока администрация начнет действовать, он и сам может принять законодательные акты, необходимые для введения дополнительных санкций против России.

Обращаясь к представителям администрации, которые воплощают в жизнь политические решения, господин Коркер сказал: «Я должен признать, иногда мне стыдно за вас, так как вы постоянно говорите о санкциях, но, тем не менее, откровенно говоря, мы так и не увидели, чтобы вы на самом деле их ввели. Мне на самом деле кажется, что угрозы санкций были пустыми и подобными той «красной черте», которую мы хотели определить для Сирии».

Виктория Нуланд, помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам, заявила, что Администрация «готова принять дополнительные меры, в том числе очень скоро ввести отраслевые санкции, если Россия решительно не изменит курс и не перестанет поддерживать сепаратистов».

Она сказала, что Белый дом в данный момент ведет переговоры с европейскими правительствами, пытаясь выбрать «подходящий момент» для введения санкций до последней перед летними каникулами встречи американских и европейских дипломатов, которая должна состояться на следующей неделе.

Господин Менендес ответил, что если до 16 июля, когда начнутся летние каникулы, ничего не будет принято, то «(президент России Владимир) Путин будет знать, что ему не грозят последствия».

Говоря о перспективах американских компаний, инвестирующих в высокотехнологичные сферы российского энергетического сектора, господин Менендес сказал: «Я не думаю, что мы должны помочь России совершить сланцевую революцию и тем самым усовершенствовать ее «энергетическое оружие»».

Госпожа Нуланд заявила: «Мы четко объяснили американским компаниям все риски, которые представляют собой инвестиции в высокие технологии», на которые, вероятнее всего, будут нацелены новые санкции. Тем не менее, она добавила: «Мы бы не хотели оказаться в ситуации, когда мы запретим нашим компаниям делать инвестиции, а вместо них это начнут делать европейцы».