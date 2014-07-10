В бою под Карловкой разрушены доты террористов, около 25 боевиков уничтожены - Семенченко

Об єтом на своей странице в соцсети написал комбат "Донбасса" Семен Семенченко.

"Бой под Карловкой на сегодня закончен. Хорошее взаимодействие, комбинированное использование сил и средств показали 93 бригада ВСУ, части батальонов Донбасс, Днепр- 2", - написал комбат. Читайте такжеТеррорист-снайпер убил солдата, который пытался спасти раненного товарища

По разным данным потери террористов около 25 человек, у наших один убит (93 бригада) ,1 ранен, соообщает Семенченко.

Уничтожено несколько дотов и укрепленный пунктов террористов.