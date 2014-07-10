В бою под Карловкой разрушены доты террористов, около 25 боевиков уничтожены - Семенченко

14:04, 10 июля 2014
Политика
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В бою под Карловкой уничтожено около 25 террористов, также разрушены несколько дотов и укрепленный пунктов террористов. Один украинский солдат убит, один ранен. 

Фото: Минобороны

Об єтом на своей странице в соцсети написал комбат  "Донбасса" Семен Семенченко.

"Бой под Карловкой на сегодня закончен. Хорошее взаимодействие, комбинированное использование сил и средств показали 93 бригада ВСУ, части батальонов Донбасс, Днепр- 2", - написал комбат. Читайте такжеТеррорист-снайпер убил солдата, который пытался спасти раненного товарища

По разным данным потери террористов около 25 человек, у наших один убит (93 бригада) ,1 ранен, соообщает Семенченко.

Уничтожено несколько дотов и укрепленный пунктов террористов.

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